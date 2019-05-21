В Украине за прошедшую неделю сотрудники патрульной полиции составили 978 административных протоколов в отношении водителей за пьяное вождение.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за неделю патрульные получили 45 597 вызовов и вынесли 36 629 постановлений, 32 810 из которых - за нарушение правил дорожного движения.

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Также в полиции подчеркнули, что 978 админпротоколов были составлены за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, патрульные полицейские задержали 581 человека в качестве подозреваемых.

Напомним: В Украине ввели уголовную ответственность за пьяное вождение