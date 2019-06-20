Суд оправдал действия водителя, который из-за недоверия полицейским просил вызвать для оформления материалов другой экипаж.

Экипаж полиции остановил автомобиль за нарушение ПДД. Во время остановки возникла конфликтная ситуация, в ходе которой полицейские "начали видеть" в действиях водителя якобы признаки алкогольного опьянения.

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По требованию инспектора проехать в медицинское учреждение для прохождения теста на алкоголь водитель просил вызвать другой экипаж, с которым он поедет в медицинское учреждение. Мотивом просьбы вызвать другой экипаж послужила "неуверенность в правомерности действий полицейских именно этого экипажа".

Полицейские отказали водителю в вызове другого экипажа и расценили такие действия водителя как отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которая влечет за собой 10200 грн штрафа и лишения права вождения сроком на 1 год.

Рассматривая данное дело Киевский апелляционный суд решением от 03.06.2019 согласился с действиями водителя и сделал вывод, что в действиях водителя отсутствует состав правонарушения и отменил постановление о наложении штрафа.

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