Разворот или левый поворот на разных уровнях дороги будут делать на самых интенсивных трассах.

Заместитель Минрегионстроя Лев Парцхаладзе объяснил, какие стандарты разрабатывает ГП “ГосдорНДИ” при проектировании будущих дорог. В частности, будет внесена четкая градация, на дорогах с какой интенсивностью надо делать те или иные повороты.

Так, на дорогах свыше 11 тысяч авто в сутки должны обязательно устраиваться только развязки на разных уровнях.

Читайте также: на какой стадии сейчас проходит ремонт Шулявского моста: видео



- на трассах с интенсивностью движения 5-11 тысяч авто в сутки должны предусматриваться кольцевые развязки или безопасные левые повороты (кольцевые развороты).

- на наименее интенсивных дорогах – до 5 тысяч авто в сутки – разрешается проектировать кольцевые развязки, безопасные левые повороты (кольцевые развороты) и отнесенные левые повороты.

Также в случае необходимости разноуровневые развязки могут проецироваться на трассах любой интенсивности.

По оценкам экспертов, это позволит на 50% уменьшить количество аварий на этих участках движения на трассах, будет способствовать в целом повышению безопасности движения и уменьшит количество пробок.

Напомним, что в Одессе "перевоспитывают" пешеходов.