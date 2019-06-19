Розворот чи лівий поворот на різних рівнях дороги будуть робити на найбільш інтенсивних трасах.

Заступник Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе пояснив, які стандарти розробляє ДП “ДерждорНДІ” при проектуванні майбутніх доріг. Зокрема, буде внесена чтіка градація, на дорогах з якою інтенсивністю треба робити ті чи інші повороти.

Так, на дорогах понад 11 тисяч авто на добу мають обов’язково влаштовуватися лише розв’язки на різних рівнях.

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- на трасах з інтенсивністю руху 5-11 тисяч авто на добу мають передбачатися кільцеві розв’язки або безпечні ліві повороти (кільцеві розвороти).

- на найменш інтенсивних дорогах – до 5 тисяч авто на добу – дозволяється проектувати кільцеві розв’язки, безпечні ліві повороти (кільцеві розвороти) та ліві віднесені повороти.

Також у разі необхідності різнорівневі розв’язки можуть проектуватися на трасах будь-якої інтенсивності.

За оцінками експертів, це дозволить на 50% зменшити кількість аварій на цих ділянках руху на трасах, сприятиме в цілому підвищенню безпеки руху та зменшить кількість заторів.

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