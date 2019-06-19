До вчерашнего вечера заезд на новый велопешеходный мост в Киеве со стороны Национальной Филармонии не был ограничен никакими знаками. Вечером 18 июня знак 3.21 (Въезд запрещен) все же появился, но его даже не установили – просто повесили на трос и положили на землю.

Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором водитель Мерседеса выехал на новый велопешеходный мост. Многие из пользователей сети возмутились таким наглым поведением водителя.

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Но оказалось, что формально водитель ничего не нарушил. Дело в том, что при въезде на мост со стороны Национальной Филармонии не было установлено никаких ограничительных знаков, а трос не был натянут. Кроме того, сама пешеходная зона возле нового моста не обозначена соответствующими знаками.

Вечером 18 июня знак 3.21 (въезд запрещен) все же появился, но его даже не установили – просто повесили на трос и положили на землю. Вряд ли такая "установка" дорожных знаков соответствует действующим стандартам.

Утром, 18 июня еще ни одного ограничительного знака установлено не было

Возникает вопрос к тем, кто открывал мост и сдавал его в эксплуатацию – почему соответствующие знаки до сих пор не были установлены?