До вчорашнього вечора заїзд на новий велопішохідний міст у Києві зі сторони Національної Філармонії не був обмежений ніякими знаками. Ввечері 18 червня знак 3.21 (В’їзд заборонено) все ж з’явився, але його навіть не встановили – просто повісили на трос і поклали на землю.

Нагадаємо, що недавно в мережі з’явилось відео на якому водій “Мерседеса” виїхав на новий велопішохідний міст Кличка. Багато хто з користувачів мережі обурився такій зухвалій поведінці водія.

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Але виявилось, що формально водій майже нічого не порушив. Справа в тім, що при в’їзді на міст зі сторони Національної Філармонії не було встановлено жодних обмежувальних знаків, а трос, очевидно, не був натягнутий. Крім того, сама пішохідна зона біля нового моста не позначена відповідними знаками.

Ввечері 18 червня знак 3.21 (В’їзд заборонено) все ж з’явився, але його навіть не встановили – просто повісили на трос і поклали на землю. Навряд чи таке “встановлення” дорожніх знаків відповідає чинним стандартам.

Вранці, 18 червня ще жодного обмежувального знаку встановлено не було

Тому виникає питання до тих, хто відкривав міст та здавав його в експлуатацію – чому відповідні знаки раніше не були встановленні?

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