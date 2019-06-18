Правоохоронці встановили власника автомобіля, який всупереч правилам заїхав на пішохідний міст в Києві. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко на сторінці в Facebook.

Так, Кличко подякував киянам за те, що допомагали виявити "любителів прекрасного". Він зазначив, що відразу переслав фото правоохоронцям, і це вже дало свої результати.

Читайте також: Автомобілісти почали їздити по новому велопішохідному мосту в Києві: Фото, відео

Патрульні оперативно встановили власників автомобіля і місце перебування, як порушника, так і машини.

"В даний час патрульні встановлюють всіх осіб, які могли бути очевидцями злочину, і просять звертатися на службу 102, щоб допомогти своїми поясненнями притягнути порушника до відповідальності", - написав Кличко.



Також у Facebook з'явилося відео, на якому видно, як кілька дівчат на джипі їдуть по пішохідному мосту повз людей, примовляючи "як красиво".