Правоохранители установили владельца автомобиля, который вопреки правилам заехал на пешеходный мост в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на странице в Facebook.

Так, Кличко поблагодарил киевлян за то, что помогали обнаружить "любителей прекрасного". Он отметил, что сразу переслал фото правоохранителям, и это уже дало свои результаты.

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Патрульные оперативно установили владельцев автомобиля и место пребывания, как нарушителя, так и машины.

"В настоящее время патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами преступления, и просят обращаться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности", – написал Кличко.

Также в Facebook появилось видео, на котором видно, как несколько девушек на джипе едут по пешеходному мосту мимо людей, говоря "как красиво".