Суд виправдав дії водія, який через недовіру поліцейським просив викликати для оформлення матеріалів інший екіпаж.

Екіпаж поліції зупинив автомобіль за порушення ПДР. Під час зупинки виникла конфліктна ситуація, в ході якої поліцейські “почали бачити” в діях водія нібито ознаки алкогольного сп’яніння.

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На вимогу інспектора проїхати в медичний заклад для проходження тесту на алкоголь водій просив викликати інший екіпаж, з яким він поїде в медичний заклад. Мотивом прохання викликати інший екіпаж послужила “невпевненість в правомірності дій поліцейських саме цього екіпажу”.

Поліцейські відмовили водієві у виклику іншого екіпажу та розцінили такі дії водія як відмову пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, яка тягне за собою 10 200 грн. штрафу і позбавлення права керування строком на 1 рік.

Розглядаючи дану справу Київський апеляційний суд рішенням від 03.06.2019 погодився з діями водія та зробив висновок, що в діях водія відсутній склад правопорушення та скасував постанову про накладення штрафу.

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