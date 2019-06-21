Після відміни низки президентських указів такий перелік встановлено постановою Кабінету міністрів.

20 червня президент України підписав Указ №416/2019, завдяки якому розблокована і набуває чинності постанова КМУ від 22 березня 2017 р. № 176 "Питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах".

Постановою визначено вичерпний перелік транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього, зеленого, червоного кольорів.

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На які ТС можна встановлювати "маячки" синього кольору:

які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона (перелік ТЗ визначає Управління державної охорони);

які належать державним органам та використовуються для виконання оперативних завдань:

використовуються Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, підрозділами безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах, Національною гвардією, податковою міліцією, Службою безпеки, Головним управлінням та підрозділами урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, воєнізованими формуваннями, установами виконання покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань, Управлінням державної охорони, Державною прикордонною службою, підрозділами Державної спеціальної служби транспорту, уповноваженими на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах національної транспортної системи України, Державною службою з безпеки на транспорті, бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги, Оперативно-рятувальною службою цивільного захисту, службою інкасації та перевезення цінностей Національного банку та банків України, підрозділом відомчої охорони Національного банку для виконання оперативних завдань;

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На які ТС можна встановлювати "маячки" червоного кольору:

- виключно на ТЗ патрульної поліції Національної поліції та ТЗ підрозділів Національної поліції, на які покладено обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху.

На які ТС можна встановлювати "маячки" червоного та зеленого кольору:

- виключно на ТЗ відповідних підрозділів Національної поліції та Управління державної охорони, що здійснюють супроводження осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, та на ТЗ, які використовуються для пересування таких осіб.

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