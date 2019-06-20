Відповідний указ президент підписав 20 червня 2019 року. Однак він не дозволяє користуватись "маячками" будь-кому.

На сайті президента України з'явився Указ №416/2019 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України". Ним відміняються одразу три укази попередників, які встановлювали порядок користування світловими та звуковими сигналами на автомобілях кортежів та силових відомств.

Насправді цей указ нічого революційного не змінює, він лише відміняє правову колізію, яка існувала з 2017 року.

Якщо звернутися до текстів відмінених указів, то там можна побачити відмінені кілька років тому ДАІ, міліцію та інші відомства, які надавали дозволи на "маячки". Таким чином, укази були застарілими. Правила використання світлових та звукових сигналів після створення Національної поліції були врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 176. Зокрема, в ньому було розписано, на яких автомобілях можуть встановлюватись маячки синього кольору, на яких – червоного чи зеленого. Насправді відмінностей у порядку використання з відміненими указами в Постанові – мінімум і в основному полягає у зміні назв відомств на сучасні. Також в Постанові було розписано, хто і яким чином видає дозволи на ці спецзасоби.

В останньому пункті Постанови №176 було вказано, що вона набуває чинності після відміни Указу Президента №567 від 30.03.2005. Саме цей Указ і був відмінений 20 квітня Зеленським.

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Відповідно, Головний Сервісний центр МВД України не видавав дозволи на встановлення "мигалок" саме через цю правову колізію, про що було написано в на сайті ГСК МВС України.

Таким чином, новий президентський указ розблокував видачу дозволів на видачу засобів звукового та світлового сигналізування на транспортні засоби відомств, які мають на це право. Тобто будь-кому користуватись цими сигналами не можна. Більше того, згідно статті 122-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення за "порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв" передбачено штраф 8500 грн. з конфіскацією цих сигнальних пристроїв".

Нагадаємо, яким кортежем користується президент Зеленський.