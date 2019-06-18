В реформованій службі нагадали, що МРЕВ, "права" та "техпаспорт" вживати не слід.

Після введення нового українського правопису Головний Сервісний Центр МВС України вирішив нагадати, як правильно вживати деякі терміни, пов'язані з автомобільним життям. Адже багато з автомобілістів використовує неправильні та застарілі терміни. Так, після реформування усі МРЕВ (Міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України) вже давно називаються Сервісними центрами МВС, але водії називають їх по-старому.

"Права" в народі – це посвідчення водія, а "техпаспорт" вже років з двадцять не існує – замість нього видають "свідоцтво про реєстрацію автомобіля". Словосполучення "технічний огляд" також неправильне - замість нього проводиться "обов'язковий технічний контроль".

Нагадаємо, що сервісні центри запрошують "таємних агентів".