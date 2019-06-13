Обслуговування в теперішніх сервісних центрах МВС значно краще, ніж в колишніх МРЕВ. Та "нема межі досконалості" – за допомогою програми "Таємний клієнт" якість надання послуг постійно відслідковується з метою покращення.

З березня проект "Таємний клієнт" в сервісних центрах МВС стартував по всій країні. Прийняти участь у ньому може будь-який клієнт сервісного центру. Для цього потрібно лише заповнити відповідну анкету що розміщена на сайті.

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"Відгуки таємних клієнтів допомагають нам побачити роботу сервісних центрів МВС вашими очима та змінюватися, стаючи краще щодня", кажуть в Головному сервісному центрі МВС. Результати програми згодом впорядковуються та виливаються у цілком конкретні та максимально об'єктивні рекомендації.