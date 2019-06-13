Обслуживание в нынешних сервисных центрах МВД значительно лучше, чем в бывших МРЭО. Но "нет предела совершенству" – с помощью программы "Тайный клиент" качество предоставления услуг постоянно отслеживается с целью улучшения.

С марта проект "Тайный клиент" в сервисных центрах МВД стартовал по всей стране. Принять участие в нем может любой клиент сервисного центра. Для этого нужно лишь заполнить анкету, размещенную на сайте.

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"Отзывы тайных клиентов помогают нам увидеть работу сервисных центров МВД вашими глазами и изменяться, становясь лучше каждый день", говорят в Главном сервисном центре МВД. Результаты программы со временем упорядочиваются и выливаются в совершенно конкретные и очень объективные рекомендации.