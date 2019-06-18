В реформированной службе напомнили, что МРЭО, "права" и "техпаспорт" употреблять не следует.

После введения нового украинского правописания Главный Сервисный Центр МВД Украины решил напомнить, как правильно употреблять некоторые термины, связанные с автомобильной жизнью. Ведь многие из автомобилистов использует неправильные и устаревшие термины. Так, после реформирования все МРЭО (Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Украины) уже давно называются сервисными центрами МВД, но водители называют их по-старому.

"Права" в народе – это водительское удостоверение, а "техпаспорт" уже лет двадцать не существует – вместо него выдают "свидетельство о регистрации автомобиля". Словосочетание "технический осмотр" также неправильное – вместо него проводится "обязательный технический контроль".

Напомним, что сервисные центры приглашают "тайных агентов".