Ограничат движение не только автомобилей и маршруток, но и трамваев.

С 22 июня начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский – Святошино (около платформы “Борщаговка”), сообщает "Киевавтодор".

Это сооружение было признано аварийно-опасным. Техническое состояние поддерживалось противоаварийными мероприятиями КП "Киевавтодормост", которая входит в состав КК "Киевавтодор".

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Первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца текущего года. А с началом нового дорожно-строительного сезона 2020 начнется второй этап работ – ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги.

После выполнения капитального ремонта путепровод, который последний раз капитально ремонтировался в 1965 году, получит вторую жизнь и будет обеспечивать безопасные и комфортные условия движения по нему для транспорта и пешеходов.

В связи с выполнением ремонтных работ с 00.00 часов 22 июня по путепроводу на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский – Святошино (около платформы “Борщаговка”) движение в направлении центра города будет ограничено.

Напомним, как ремонтируют "Шулявский мост".​​​​​​​