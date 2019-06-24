Причина транспортного коллапса – реконструкция сразу двух главных артерий на этом направлении.

В понедельник 24 июня 2019 г. Жители Святошинского района столицы и близлежащих населенных пунктов столкнулись с транспортной проблемой – они не могут попасть на работу в центр города. Дело в том, что городские власти решили одновременно ремонтировать две крупных транспортные артерии, которые ведут с запада столицы в центр. Объехать их другими дорогами нельзя из-за отсутствия мостовых переходов над железнодорожными путями.

В придачу к ремонту Шулявсього путепровода, который создает серьезные проблемы для наземного транспорта, с 22 июня существенно ограничено движение на улицах Борщаговской – Леся Курбаса. Здесь тоже начали ремонт Борщаговского путепровода через железную дорогу, и объехать его никак нельзя. Для автомобилей из трех полос оставили одну, что создало многокилометровый затор.

Скоростной трамвай, перевозивший десятки тысяч киевлян из района Борщаговка в центр, перестал ходить совсем. Вместо него пустили автобусы, однако они не могут перевезти большое количество людей из-за того же перекрытия дорог. В результате на остановках общественного транспорта стоят сотни людей, которые не могут добраться на работу. Многие из них идут на работу пешком, и это в 30-градусную жару.

Призывы власти "с пониманием отнестись" к "временным неудобствам" не работают – ведь об аварийном состоянии обоих путепроводов знали давно, а ремонтировать их начали почему-то одновременно. Тем более, что власти обещают закончить оба эти объекта не ранее, чем к концу 2019 года.

Напомним, что делают на Шулявском путепроводе.