Електрокар Tesla Model 3 - поки рідкість на наших дорогах, проте один з авто вже встиг потрапити в ДТП. Аварія сталася на Бориспільській трасі, повідомляє dtp.kiev.ua.

Судячи з усього, водій Тесли не дотримувався необхідної дистанції, не встиг загальмувати і в'їхав в старий Mercedes S-Class. Потім з Tesla Model 3 зіткнувся позашляховик Toyota Land Cruiser Prado,повідомляє dtp.kiev.ua.

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Електромобіль Тесла отримав начебто не надто серйозні пошкодження передньої частини, але у нього спрацювали подушки безпеки.