Tesla Model X – самый инновационный автомобиль современности стоимостью под 200 тысяч долларов. Однако в украинских условиях с ним масса проблем.

По убеждению специалистов киевского сервиса Tesla Service, самая большая проблема Tesla Model X в том, что она создана на платформе более легкой модели S, а "Икс" на четверть тяжелее. Отсюда – невозможность достичь заданного пробега на одном заряде, перегрузки узлов и агрегатов и как следствие – они преждевременно выходят из строя. Нужна дополнительная шумоизоляция, так как пластиковые детали скрипят на ходу. Пневмостойки выходят из строя, ведь они сделаны для более легкой Model S. Кроме того, бывают случаи, когда пневмостойки разваливаются на ямах или даже “лежачих полицейских”.

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В задней части тяговой батареи контакторы выходят из строя, особенно если часто на гонять на "Иксе". На активном спойлере зимой много льда и снега, из-за чего он ломается.

Задние двери “крылья сокола" могут протекать – нужно их регулировать. Также есть проблемы с безрамочным стеклом – на скорости задувает, а зимой – примерзает.

Еще больше проблем Tesla Model X при условии их эксплуатации в Украине – в видео:

Правда, производитель Tesla Model X ежегодно модернизирует эти автомобили, поэтому модели 2016 и 2017 существенно отличаются – многие проблемы устранены.

Напомним, что Маск подтвердил строительство "суперчарджеров" в Украине.