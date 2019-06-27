И сделал это в ответ на запрос от украинского сообщества владельцев Tesla в Twitter.

Свой аккаунт в популярной соцсети глава Tesla, несмотря на порывы, так и не удалил. И продолжает общаться с сообществом. Украинцам, например, он ответил, что зарядкам Supercharger в Украине быть.

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22 июня украинские владельцы электрокаров Tesla собрались на самый массовый слет в Киеве – “ТеслаПикникЧайка”. Организаторы заявили о присутствии более сотни электрокаров Tesla на слете. И вряд ли это все украинские “Тесла”, а есть еще и электрокары других марок, которые также могут использовать “Суперчарджеры”.

После этого Чупахин Роман разместил в своем Твиттере публикацию обращением к Илона Маска через тегирование: Илоне, нам нужны скоростные зарядки в Украине! На что получил короткий, но вместительный ответ: Ок.

Ok — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2019 г.



Лаконичный ответ Маска подтверждает предыдущие заявления о появлении нескольких Tesla Supercharger в Украине. Состояться это должно не позднее 2020 года.

Напомним, в конце прошлого года Илон Маск написал в своем Twitter: “Из Ирландии в Киев, из Норвегии в Турцию” и разместил карту с отметками – между Луцком и Львовом и вблизи Житомира.

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