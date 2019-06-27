Четвертое поколение популярного компактного внедорожника поступает в продажу в нашей стране.

Ровно через год после глобального дебюта новый Suzuki Jimny 4 наконец добрался до Украины. Внедорожник доступен по цене от 489 тысяч гривен.

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В Украине Suzuki Jimny предлагают исключительно с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. На выбор предложены две коробки передач: 5-МКП или 4-АКП. В первом случае средний расход топлива составляет 6,8 л/100 км, во втором – 7,5. Привод постоянный полный, есть сниженная передача и технология помощи на спуске HDC. Клиренс внедорожника увеличен до 210 мм. Максимальная скорость Jimny составляет 145 км/ч.

Фото: Suzuki Jimny 2020 / Suzuki

Отечественные дилеры предлагают новый Suzuki Jimny в трех версиях. Стоимость базового исполнения GA – 489 тысяч гривен. Покупатели получат ESP, 4 подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистему и датчик света за эти деньги.

Версия GL расширяет список оснащения электростеклоподъемниками и подогревом сидений. С механикой такая машина будет стоит от 535 тысяч гривен, а с “автоматом” – 570 000. Топовое исполнение GLX стоит от 673 тысяч гривен и доступно исключительно с автоматической коробкой передач. Список оснащения такой версии включает диодные фары, климат-контроль, навигацию с 8-дюймовым тачскрином и 15-дюймовые литые диски.

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