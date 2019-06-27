Южнокорейский производитель заявляет о том, что с новой моделью предлагает самый большой выбор в С-сегменте, чем любая другая марка.

Новый городской кроссовер от Kia – XCeed 2020, представлен официально. С новым членом семьи семейство Ceed полностью укомплектовано всеми запланированными модификациями.

Также интересно: Ford официально представил крошечный кроссовер Puma – он чуть крупнее Fiesta

Самый молодой оказался самым технологичным и трендовым среди Ceed. Производитель даже показал три варианта кузова вместе, чтобы можно было их сравнить.

Kia XCeed обеспечивает спортивную альтернативу традиционным большим моделям внедорожников;

Габариты салона и багажника близки к аналогам в обычных внедорожниках, при более компактном кузове;

Один из самых высокотехнологичных автомобилей в своем классе с целым рядом особенностей;

Уникальная управляемость и лучший комфорт, благодаря новым гидравлическим отбойникам;

Производительность обеспечивают турбомоторы, а впоследствии будет предложена и плагин-гибридная силовая установка;

В продаже исключительно в Европе, начиная с 3-го квартала этого года с 7-летней гарантией.

Автомобиль построен на базе 5-дверного хэтчбека Kia Ceed, кузов и интерьер в XCeed собственные. Сити-кросс имеет достаточно компактные габариты: 4,39 метра в длину, 1,82 метра в ширину и 1,49 метра в высоту. Колесная база – такая же, как у остальных “Сид”, 2,65 метра. От хэтчбека Ceed, вместе с платформой, достались также передние дверцы. Все остальное – свое.

Фото: Kia XCeed в дизайн-студии / Kia

Офф-роуд статус подчеркивает обязательный пластиковый обвес по периметру кузова, добавляют пунктов рейлинги на крыше, входящие в базовое оснащение, как и полностью светодиодная оптика.

Также интересно: Появилась газовая версия Skoda Scala

Архитектура салона общая с другими вариантами Ceed, но у кроссовера аналоговую панель приборов можно заменить опциональным экраном. Ранее подобное оснащение предлагалось только для флагманского седана K900.

Заказчики дорогих комплектаций получат салон с парой больших дисплеев: 12,3-дюймовым экраном приборной панели и 10,25-дюймовым тачскрином мультимедиа. При этом сохранились физические органы управления информационно-развлекательной системой.

Фото: дизайнерские эскизы Kia XCeed / Kia

На новом кроссовере дебютировала система UVA Connect, которая позволяет строить маршруты в навигационной системе или контролировать некоторые параметры машины удаленно, с помощью смартфона. В базовое оснащение, кроме того, включены адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы, мониторинг усталости водителя, автоматическое торможение перед препятствием и другие ассистенты водителя.

Фото: Kia XCeed 2020 / Kia

На старте продаж Kia XCeed будут доступны три бензиновых турбомотора на выбор: 120-сильный 1.0, 140-сильный 1.4 и 204-сильный 1.6 T-GDi, а также турбодизель 1.6 CRDi с отдачей в 115 либо 136 л.с. В следующем году к ним присоединится “мягкий” гибрид с 48-вольтовой системой. На выбор также будут предложены роботизированная и механическая коробки передач, которые транслируют обороты на обе оси.

Также интересно: BMW презентовала электромотоцикл будущего (фото, видео)