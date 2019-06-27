Південнокорейський виробник заявляє про те, що з новою моделлю пропонує найбільший вибір у С-сегменті, ніж будь-яка інша марка.

Новий міський кросовер від Kia – XCeed 2020, представлений офіційно. З новим членом родини сімейство Ceed повністю укомплектоване усіма запланованими модифікаціями.

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Наймолодший виявився найбільш технологічним та трендовим з-поміж Ceed. Виробник навіть показав три варіанти кузову разом, аби можна було їх порівняти.

Kia XCeed забезпечує спортивну альтернативу традиційним великим моделям позашляховиків;

Габарити салону та багажника близькі до аналогів у звичайних позашляховиках, при більш компактному кузові;

Один з найбільш високотехнологічних автомобілів у своєму класі з цілою низкою особливостей;

Унікальна керованість та кращий комфорт, завдяки новим гідравлічним відбійникам;

Продуктивність забезпечують турбомотори, а згодом буде запропонована й плагін-гібридна силова установка;

У продажу виключно у Європі, починаючи з 3-го кварталу цього року з 7-річною гарантією.

Автомобіль побудований на базі 5-дверного хетчбека Kia Ceed, кузов та інтер’єр в XCeed власні. Сіті-крос має досить компактні габарити: 4,39 метри в довжину, 1,82 метри завширшки і 1,49 метри у висоту. Колісна база – така ж, як у решти “Сід”, 2,65 метри. Від хетчбека Ceed, разом з платформою, дістались також передні дверцята. Усе решта – своє.

Фото: Kia XCeed в дизайн-студії / Kia

Офф-роуд статус підкреслює бов’язковий пластиковий обвіс по периметру кузова, додають пунктів рейлінги на даху, що входять у базове оснащення, як і повністю світлодіодна оптика.

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Архітектура салону спільна з іншими варіантами Ceed, але у кросовера аналогову панель приладів можна замінити опційним екраном. Раніше подібне оснащення пропонувалось тільки для флагманського седана K900.

Замовники дорогих комплектацій отримають салон з парою великих дисплеїв: 12,3-дюймовим екраном приладової панелі і 10,25-дюймовим тачскріном мультимедіа. При цьому збереглись фізичні органи управління інформаційно-розважальною системою.

Фото: дизайнерські ескізи Kia XCeed / Kia

На новому кросовері дебютувала система UVA Connect, яка дозволяє будувати маршрути в навігаційній системі або контролювати деякі параметри машини віддалено, за допомогою смартфона. В базове оснащення, крім того, включені адаптивний круїз-контроль, система утримання смуги, моніторинг втоми водія, автоматичне гальмування перед перешкодою та інші асистенти водія.

Фото: Kia XCeed 2020 / Kia

На старті продажів Kia XCeed будуть доcтупні три бензинових турбомотора на вибір: 120-сильний 1.0, 140-сильний 1.4 та 204-сильний 1.6 T-GDi, а також турбодизель 1.6 CRDi з віддачею у 115 або 136 к.с. Наступного року до них приєднається “м’який” гібрид гібридні з 48-вольтовою системою. На вибір також будуть запропоновані роботизована та механічна коробки передач, які транслюють оберти на обидві осі.





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