Новинка дебютувала у Німеччині. Незважаючи на компакті габарити, автомобіль має найбільш місткий багажник у класі.
З 1997 по 2002 роки компанія Ford випускала компактне купе під назвою Puma. А нині відродив це ім’я для нового кросовера.
За габаритами новинка не перевищує хетчбека Ford Focus і має дещо від нього та нової Fiesta у дизайні. Головним акцентом екстер’єру стали світлодіодні фари з парою стрічок денних ходових вогнів.
Також цікаво: Нову та стару Ford Fiesta розбили у лобовому зіткненні: результати
Довжина Ford Puma становить 4,19 метри, ширина – 1,8, висота – 1,54 метри. Це на 15 см більше, ніж у “Фієсти” та майже на 19 менше, ніж у “Фокуса”. Останній, до речі, має крос-версію, яка в певній мірі складатиме конкуренцію Puma. Мініатюрному кросоверу виділили 17-дюймові колісні диски, а за доплату можна обрати 18- і навіть 19-дюймові варіанти з низкопрофільними шинами.
“Пуму” пропонуватимуть у Європі з 48-вольтовою м'якою гібридною системою EcoBoost Hybrid Tecnology на основі 1-літрового турбомотора Ecoboost. Залежно від виконання силова установка продукує 125 або 155 к.с. Виробник заявляє, що за своїми характеристиками нові двигуни не поступаються традиційному 1,5-літровому турбомотору. Пізніше моторну гамму поповнять і тим самим 1,5-літровим мотором та 120-сильним турбодизелем EcoBlue. Для таких агрегатів запропонують 6-ступінчасту механічну коробку передач і 7-ступінчастий робот з подвійним зчепленням.
Фото: новий кросовер Ford Puma 2020 / Ford
Інтер'єр Puma витриманий в стилі останнього покоління Ford Fiesta, включені мультимедіа Sync3 з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, система Pass Connect з Wi-Fi-роутером на 19 пристроїв, а також фірмовий комплекс систем активної безпеки CoPilot 360.
Дивіться також: Зазирніть у артистичні сни автомобільного дизайнера (відео)