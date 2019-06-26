Новинка дебютувала у Німеччині. Незважаючи на компакті габарити, автомобіль має найбільш місткий багажник у класі.

З 1997 по 2002 роки компанія Ford випускала компактне купе під назвою Puma. А нині відродив це ім’я для нового кросовера.

За габаритами новинка не перевищує хетчбека Ford Focus і має дещо від нього та нової Fiesta у дизайні. Головним акцентом екстер’єру стали світлодіодні фари з парою стрічок денних ходових вогнів.

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Довжина Ford Puma становить 4,19 метри, ширина – 1,8, висота – 1,54 метри. Це на 15 см більше, ніж у “Фієсти” та майже на 19 менше, ніж у “Фокуса”. Останній, до речі, має крос-версію, яка в певній мірі складатиме конкуренцію Puma. Мініатюрному кросоверу виділили 17-дюймові колісні диски, а за доплату можна обрати 18- і навіть 19-дюймові варіанти з низкопрофільними шинами.

“Пуму” пропонуватимуть у Європі з 48-вольтовою м'якою гібридною системою EcoBoost Hybrid Tecnology на основі 1-літрового турбомотора Ecoboost. Залежно від виконання силова установка продукує 125 або 155 к.с. Виробник заявляє, що за своїми характеристиками нові двигуни не поступаються традиційному 1,5-літровому турбомотору. Пізніше моторну гамму поповнять і тим самим 1,5-літровим мотором та 120-сильним турбодизелем EcoBlue. Для таких агрегатів запропонують 6-ступінчасту механічну коробку передач і 7-ступінчастий робот з подвійним зчепленням.

Фото: новий кросовер Ford Puma 2020 / Ford

Інтер'єр Puma витриманий в стилі останнього покоління Ford Fiesta, включені мультимедіа Sync3 з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, система Pass Connect з Wi-Fi-роутером на 19 пристроїв, а також фірмовий комплекс систем активної безпеки CoPilot 360.

Ford Puma має пристойний для своїх розмірів багажник ємністю 456 літрів. Спинки крісел заднього ряду складаються, утворюючи квадратний метр площі для вантажу. Під підлогою багажника передбачений додатковий відсік ємністю 80 літрів зі знімним гумовим килимком та дренажною пробкою – тамзручно возити мокрі речі і предмети. У продажу на європейському ринку Ford Puma з'явиться в січні 2020 року, ближче до цієї дати будуть розкриті всі деталі щодо оснащення і модифікацій моделі, а також повні технічні характеристики нового кросовера.



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