Новинка дебютировала в Германии. Несмотря на компактные габариты, у автомобиля самый вместительный багажник в классе.

С 1997 по 2002 годы компания Ford выпускала компактное купе под названием Puma. А сейчас возродила это имя для нового кроссовера.

По габаритам новинка не превышает хэтчбека Ford Focus и имеет кое-что от него и новой Fiesta в дизайне. Главным акцентом экстерьера стали светодиодные фары с парой лент дневных ходовых огней.

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Длина Ford Puma составляет 4,19 метра, ширина – 1,8, высота – 1,54 метра. Это на 15 см больше, чем у “Фиесты” и почти на 19 меньше, чем у “Фокуса”. Последний, кстати, имеет кросс-версию, которая в определенной мере составит конкуренцию Puma. Миниатюрному кроссоверу выделили 17-дюймовые колесные диски, а за доплату можно выбрать 18- и даже 19-дюймовые варианты с низкопрофильными шинами.

“Пума” будет предлагаться в Европе с 48-вольтовой мягкой гибридной системой EcoBoost Hybrid Tecnology на основе 1-литрового турбомотора Ecoboost. В зависимости от исполнения силовая установка производит 125 или 155 к.с. Производитель заявляет, что по своим характеристикам новые двигатели не уступают традиционному 1,5-литровому турбомотору. Позже моторную гамму пополнят и тем же 1,5-литровым мотором и 120-сильным турбодизелем EcoBlue. Для таких агрегатов предложат 6-ступенчатую механическую коробку передач и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Фото: новый кроссовер Ford Puma 2020 / Ford

Интерьер Puma выдержан в стиле последнего поколения Ford Fiesta, включены мультимедиа Sync3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, система Pass Connect с Wi-Fi-роутером на 19 устройств, а также фирменный комплекс систем активной безопасности CoPilot 360.