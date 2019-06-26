Новинка дебютировала в Германии. Несмотря на компактные габариты, у автомобиля самый вместительный багажник в классе.

С 1997 по 2002 годы компания Ford выпускала компактное купе под названием Puma. А сейчас возродила это имя для нового кроссовера.

По габаритам новинка не превышает хэтчбека Ford Focus и имеет кое-что от него и новой Fiesta в дизайне. Главным акцентом экстерьера стали светодиодные фары с парой лент дневных ходовых огней.

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Длина Ford Puma составляет 4,19 метра, ширина – 1,8, высота – 1,54 метра. Это на 15 см больше, чем у “Фиесты” и почти на 19 меньше, чем у “Фокуса”. Последний, кстати, имеет кросс-версию, которая в определенной мере составит конкуренцию Puma. Миниатюрному кроссоверу выделили 17-дюймовые колесные диски, а за доплату можно выбрать 18- и даже 19-дюймовые варианты с низкопрофильными шинами.

“Пума” будет предлагаться в Европе с 48-вольтовой мягкой гибридной системой EcoBoost Hybrid Tecnology на основе 1-литрового турбомотора Ecoboost. В зависимости от исполнения силовая установка производит 125 или 155 к.с. Производитель заявляет, что по своим характеристикам новые двигатели не уступают традиционному 1,5-литровому турбомотору. Позже моторную гамму пополнят и тем же 1,5-литровым мотором и 120-сильным турбодизелем EcoBlue. Для таких агрегатов предложат 6-ступенчатую механическую коробку передач и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Фото: новый кроссовер Ford Puma 2020 / Ford

Интерьер Puma выдержан в стиле последнего поколения Ford Fiesta, включены мультимедиа Sync3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, система Pass Connect с Wi-Fi-роутером на 19 устройств, а также фирменный комплекс систем активной безопасности CoPilot 360.

Ford Puma имеет приличный для своих размеров багажник емкостью 456 литров. Спинки кресел заднего ряда складываются, образуя квадратный метр площади для груза. Под полом багажника предусмотрен дополнительный отсек емкостью 80 литров со съемным резиновым ковриком и дренажной пробкой – там удобно возить мокрые вещи и предметы.

В продаже на европейском рынке Ford Puma появится в январе 2020 года, ближе к этой дате будут раскрыты все детали по оснащению и модификаций модели, а также полные технические характеристики нового кроссовера.

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