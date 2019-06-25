Це відео – неначе подорож у підсвідомість чи психоделічний "тріп". Та цікаво, у будь-якому випадку.

Ніколи не запитуйте художника про зміст, який він вкладав у своє творіння – один образиться, що його не зрозуміли, інший пояснить, але відповідь геть нічого не прояснить... А деякими шедеврами краще просто насолоджуватись, не вдаючись у деталі, бо вони можуть зруйнувати прекрасний образ.

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Що надихало художника Кріса Лабруя на створення цих фантастичних машино-тварин – невідомо. Як і те, до якого виду мистецтва віднести цю роботу, виконану у графіці та анімації. Тим не менш, вона однозначно заслуговує на увагу своєю незвичайністю. На його картинах та “приземлене набуває властивостей піднесеного”. А у короткометражному відео творіння Лабруя оживають.

Фото: роботи художника Кріса Лабруя / Сhrislabrooy

Класичні Porsche, Mercedes, Chevrolet та Ford, вигинаються в усіх напрямках, діляться на частини і трансформуються, літають, стрибають, плавають і роблять те, чого зазвичай машини не роблять. А ще у них лебедині голови й шиї. Що трапилось з Jaguar E-Type – ми так і не зрозуміли.

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