Сімона Йетч показала увесь процес конверсії глядачам. А назвала вона своє творіння Truckla.

Прем’єра довгоочікуваного Tesla Pickup не за горами, але армія фанатів уже не в змозі чекати. Очікування кожен займає по-своєму, а дехто навіть береться самотужки будувати пікап. У Сімони Йетч зі Швеції вийшло непогано.

Дивіться також: Відео: Спайдермену дали погратись з Audi E-tron GT

Відеоблогерка, яка називає себе “королевою непотрібних роботів”, – Сімона Йетч (саме так, за її власними словами, звучить прізвище Giertz) збудувала собі власний Tesla Pickup, порізавши свій седан Tesla Model 3 . Тепер це Truckla.



Симона Йетч витратила понад рік на підготовку і проектування свого пікапа: “сім разів відміряй, один – відріж”. Така прискіпливість дозволила дівчині створити одну з кращих саморобок такого жанру. Крім того, вона зібрала команду механіків та підручних.

“Перший в світі Tesla Pickup” – так називається відео, представлене нижче:



Сімона Йетч говорить, що Truckla є, можливо, “найрозумнішою і найдурнішою річчю, з усіх її творінь”.

Також цікаво: Kia Seltos: абсолютно новий кросовер марки справив світовий дебют в Індії (фото, відео)