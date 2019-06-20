Симона Йетч показала весь процесс конверсии зрителям. А назвала она свое творение Truckla.

Премьера долгожданного Tesla Pickup не за горами, но армия фанатов уже не в состоянии ждать. Время ожидания каждый занимает по-своему, а кое-кто даже берется самостоятельно собирать пикап. У Симоны Йетч из Швеции получилось неплохо.

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Видеоблогер, которая называет себя “королевой ненужных роботов”, – Симона Йетч (именно так, по ее собственным словам, звучит фамилия Giertz) построила себе собственный Tesla Pickup, порезав свой седан Tesla Model 3. Теперь это Truckla.

Симона Йетч потратила более года на подготовку и проектирование своего пикапа: “семь раз отмерь, один – отрежь”. Такая придирчивость позволила девушке создать одну из лучших самоделок такого жанра. Кроме того, она собрала команду механиков и помощников.

“Первый в мире Tesla Pickup” – так называется видео, представленное ниже:

Симона Йетч говорит, что Truckla является, возможно, “самой умной и самой глупой вещью” из всех ее творений.

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