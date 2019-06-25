Это видео – как будто путешествие в подсознание или психоделический "трип". И интересно, в любом случае.

Никогда не спрашивайте художника о смысле, который он вкладывал в свое творение – один обидится, что его не поняли, другой объяснит, но ответ ничего не прояснит... А некоторыми шедеврами лучше просто наслаждаться, не вдаваясь в детали, поскольку они могут разрушить прекрасный образ.

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Что вдохновляло художника Криса Лабруя на создание этих фантастических машино-животных – неизвестно. Как и то, к какому виду искусства отнести эту работу, выполненную в графике и анимации. Тем не менее, она однозначно заслуживает внимания своей необычностью. На его картинах и “приземленное приобретает свойства возвышенного”. А в короткометражном видео творения Лабруя оживают.

Фото: работы художника Криса Лабруя / Сhrislabrooy

Классические Porsche, Mercedes, Chevrolet и Ford, выгибаются во всех направлениях, делятся на части и трансформируются, летают, прыгают, плавают и делают то, чего обычно машины не делают. А еще у них лебединые головы и шеи. Что случилось с Jaguar E-Type – мы так и не поняли.

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