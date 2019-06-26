Байк BMW Motorrad Vision DC Roadster виглядає, як класичний мотоцикл баварської марки, але "дарує абсолютно нові відчуття водіння".

Мотопідрозділ BMW Motorrad представив на заході NEXT GEN два концепти, що перегукуються між собою – батарейний спорткар Vision M NEXT, а також електричний байк Motorrad Vision DC. Обидва пророкують електричне майбутнє баварської марки.

Як і BMW Vision M NEXT, двоколісник Vision DC побудований з оглядкою на історичні моделі марки та думкою про майбутнє. І спорткар, і байк мають у своїй будові чимало композитних матеріалів, роздрукованих на 3D-прінтері компонендів та вуглепластику вторинної переробки. Прилади – цифрові. Світлотехніка – лазерна.

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Про характеристики байка його творці нічого не кажуть, оскільки він створений лише у якості візіонерського прототипа. Однак BMW розповіла дещо про конструкцію. Тяговий акумулятор мотоцикла інтегрований в силову структуру рами.

Фото: BMW Motorrad Vision DC / BMW

За охолодження батарей і мотора відповідають потужні рухливі вентилятори, які змінюють своє положення, залежно від того, стоїть Vision DC чи рухається.



При створенні Motorrad Vision DC перед BMW стояло завдання не тільки випустити модель з нульовим рівнем викидів, але і зберегти загальну стилістику марки. Шеф-дизайнер BMW Motorrad Едгар Генріх вважає, що команда інженерів з завданням впоралась.

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