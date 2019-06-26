Прем'єра першого серійного електрокара Porsche відбудеться вже у вересні. І він обіцяє зламати кілька стереотипів, а може й взагалі "розірвати шаблон".

Компанія Porsche повністю розсекретила свій електромобіль Taycan ще навесні цього року, однак серійну модель покажуть лише восени. Судячи з цього відео, Штутгарт готує покупцям чимало сюрпризів.

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Перша новація у Taycan – сенсорна панель на центральному тонелі, яка замінює селектор коробки швидкостей. Також на тому ж дисплеї можна помітити напис Autopilot. Виробник обіцяв електрокару передову систему навігації в високою долею самостійності.

Наразі відомо, що Taycan матиме 600-сильну силову установку, з якою розганятиметься до першої сотні за 3,5 секунди, до другої – за 12 секунд, матиме максималку під 300 км/год та запас автономного ходу більше 400 км.



Серійну версію Porsche Taycan виробник представить у вересні цього року, а незабаром після цього має запустити новинку в продаж. Базова версія моделі з найменшим акумулятором коштуватиме близько 100 000 євро. При цьому штутгартська марка вже отримала близько 20 000 попередніх замовлень на електричний спорткар.

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