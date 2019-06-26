Премьера первого серийного электрокара Porsche состоится уже в сентябре. И он обещает сломать несколько стереотипов, а может и вообще "разорвать шаблон".

Компания Porsche полностью рассекретила свой электромобиль Taycan еще весной этого года, однако серийную модель покажут только осенью. Судя по этому видео, Штутгарт готовит покупателям немало сюрпризов.

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Первая новация в Taycan – сенсорная панель на центральном тоннеле, которая заменяет селектор коробки скоростей. Также на том же дисплее можно заметить надпись Autopilot. Производитель обещал электрокару передовую систему навигации с высокой долей самостоятельности.

Сейчас известно, что Taycan получит 600-сильную силовую установку, с которой разгоняется до первой сотни за 3,5 секунды, до второй – за 12 секунд, будет иметь максималку под 300 км/ч и запас автономного хода более 400 км.

Серийную версию Porsche Taycan производитель представит в сентябре этого года, а вскоре после этого должен запустить новинку в продажу. Базовая версия модели с самым маломощным аккумулятором будет стоить около 100 тысяч евро. При этом штутгартская марка уже получила около 20 тысяч предварительных заказов на электрический спорткар.

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