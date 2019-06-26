Байк BMW Motorrad Vision DC Roadster выглядит, как классический мотоцикл баварской марки, но "дарит совершенно новые ощущения вождения".

Мотоподразделение BMW Motorrad представил на мероприятии NEXT GEN два концепта, перекликающиеся между собой – батарейный спорткар Vision M NEXT, а также электрический байк Motorrad Vision DC. Оба предсказывают электрическое будущее баварской марки.

Как и BMW Vision M NEXT, двухколесник Vision DC построен с оглядкой на исторические модели марки и с мыслью о будущем. И спорткар, и байк имеют в своем строении немало композитных материалов, распечатанных на 3D-принтере компонентов и углепластика вторичной переработки. Приборы – цифровые. Светотехника – лазерная.

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О характеристиках байка его создатели ничего не говорят, поскольку он создан только в качестве визионерского прототипа. Однако BMW рассказала немного о конструкции. Тяговый аккумулятор мотоцикла интегрированный в силовую структуру рамы.

Фото: BMW Motorrad Vision DC / BMW

За охлаждение батарей и мотора отвечают мощные подвижные вентиляторы, которые меняют свое положение в зависимости от того, стоит Vision DC или движется.

При создании Motorrad Vision DC перед BMW стояла задача не только выпустить модель с нулевым уровнем выбросов, но и сохранить общую стилистику марки. Шеф-дизайнер BMW Motorrad Эдгар Генрих считает, что команда инженеров с задачей справилась.

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