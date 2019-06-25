Семигранні "ніздрі", двері типу "крило метелика", вузенькі стрічки оптики – спробуйте впізнати у цьому концепті BMW.

Семигранні "ніздрі", двері типу "крило метелика", вузенькі стрічки оптики – спробуйте впізнати у цьому концепті BMW. Елементи дизайну та окремі принципи Vision M Next ляжуть в основу майбутніх швидкісних моделей марки.

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Під час спеціального заходу NEXT GEN (Наступне покоління) баварський автовиробник презентував концепт BMW Vision M Next, який є втіленням “драйверськіх цінностей” марки у майбутньому. Він є носієм передових технологій та наступного слова в дизайні.

Фото: концепт BMW Vision M Next / BMW

Як не дивно, прототип не повністю електричний – це гібрид Power PHEV, з електромоторами на передній і задній осях, а також чотирициліндровим бензиновим турбомотором на задній осі. Комбінована віддача силової установки становить 600 к.с.. Кнопка BOOST+ дозволяє задіяти короткочасний прилив потужності. Говорити про технічні характеристики чистого концепта, нібито, моветон, однак BMW повідомляє, що від 0 до сотні концепт може розганятись рівно за 3 секунди і розвивати максимальну швидкість у 300 км/год. Заявлений запас ходу на одній електроенергії, без запуску ДВЗ – 100 км.

Фото: BMW Vision M Next / BMW

Внутрішній простір прототипа баварці називають “рідкою скульптурою”. Крісла наповнені пористим матеріалом з пам'яттю форми. Роль приладової панелі виконують прозорий дисплей над кермом, проекційний екран та міні-дисплей на кермі. Синтетичні тканини кольору Midnight Blue і матові металеві поверхні з титановим відтінком створюють атмосферу “техно”.

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Концепт оснащений системою автономного управління, яка дозволяє припаркувати машину без участі водія, запустивши процес через мобільний додаток MyBMW, а також зі смартфона викликати спорткар зі стоянки, як це робить Tesla Summon.

Фото: салон BMW Vision M Next / BMW

BMW Vision M Next став першим носієм нових фірмових лазерних фар і ліхтарів Laser Wire. Вони створюють світловий потік за рахунок оптичного волокна з покриттям з люмінофору. На задніх фарах розміщені невеличкі логотипи BMW – це відсилка до спорткара BMW Turbo 1972 року. Дизайнерів також надихав вигляд купе BMW i8, та попередніх візіонерських прототипів: iNext та Vision Next 100.



Багато аеродинамічних елементів та деталей кузову машини зроблені з вуглепластика вторинної переробки. Діаметр колісних дисків – спереду 21, ззаду 22 дюйми. Фірмовий вигин Хофмайстера перетворився на повітрозабірник, а за ним з'явилась вузька горизонтальна смуга зябрів, що злегка звужується до корми – це відсилка до BMW M1

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