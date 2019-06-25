ТеслаПікнікЧайка зібрав більше 100 електромобілів вже легендарного бренду Tesla.

22 червня в Києві відбулась унікальна для України подія – зліт власників електрокарів “ТеслаПікнікЧайка”. Хоча автомобілі в учасників клубу тихі, фестиваль тесловодів привертав до себе увагу одним лише своїм виглядом – більше сотні все ще рідкісних в наших широтах автомобілів Tesla зібрались у столиці та проїхали парадом по вулицях міста. Ексклюзивний репортаж з “ТеслаПікнікЧайка” представив портал HEvCarsUA.

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В рамках зустрічі був проведений найбільший автопробіг електрокарів Tesla в Україні, маршрут якого стартував від пам'ятника засновникам Києва і закінчувався на автодромі “Чайка”.

Фото: фестиваль “ТеслаПікнікЧайка” / HEvCarsUA

На гоночному треку власники “Тесла” влаштували змагання з дрег-рейсингу на електрокарах, причому не лише проти однокласників, а й авто інших марок. Власник Tesla Model S P85 вирішив показати ефектний дріфт і “нарізав бублики” аж доки в машини не лопнула шина.



Організатори фестивалю подбали про розваги, напої та наїдки, приготували конкурси з призами та інші розваги, тож тиха тусовка електрокароводів перетворилась на гучну вечірку.

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