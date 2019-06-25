Голова політичної партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков повідомив позицію своєї політичної сили що до "евроблях" та доступного розмитнення.

Нарешті маємо зафіксовану на відео позицію Зе-Команди, голови партії «Слуга Народу» Разумкова, щодо ситуації відносно каральних штрафів 170 000 грн. до “євроблях”, які вступлять в дію вже 22 серпня 2019 року.

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На його думку, розмитнення автомобілів має бути доступнішим. Також у Дмитра Разумкова є великі плани що до реформування митної служби. Втім, позиції президента він не озвучив.