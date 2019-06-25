Патрульна поліція України опублікувала данні що до причин аварійності за перші п’ять місяців цього року.

У період з 1 січня по 31 травня 2019 року головною причиною аварійності було "перевищення безпечної швидкості". Просимо звернути увагу на формулювання, оскільки згідно ПДД "безпечна" та "дозволена" швидкість – зовсім різні речі.

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Також варто зазначити, що кількість аварій які трапляються через "керування несправним транспортним засобом" завжди складали менше 1% відсотка від усіх ДТП.

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