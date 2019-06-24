Патрульная полиция Украины опубликовала данные о причинах аварийности за первые пять месяцев этого года.

В период с 1 января по 31 мая главной причиной аварийности было "превышение безопасной скорости". Просим обратить внимание на формулировку, поскольку согласно ПДД "безопасная" и "разрешенная" скорость – совершенно разные вещи.

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Также стоит отметить, что количество аварий, которые случаются из-за "управления неисправным транспортным средством" всегда составляет менее 1% процента от всех ДТП.