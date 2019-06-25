Председатель политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил позицию своей политической силы относительно "евроблях" и доступной растаможки.

Наконец имеем зафиксированную на видео позицию Зе-команды, председателя партии “Слуги народа” Разумкова по ситуации относительно карательных штрафов 170 000 грн, которые вступят в действие уже 22 августа 2019.

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По его мнению, растаможка автомобилей должна быть доступной, также у Дмитрия Разумкова есть большие планы относительно реформирования таможенной службы.