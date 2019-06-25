ТеслаПикникЧайка собрал более 100 электромобилей уже легендарного бренда Tesla.

22 июня в Киеве состоялось уникальное для Украины событие – слет владельцев электрокаров "ТеслаПикникЧайка". Хотя автомобили у участников клуба тихие, фестиваль тесловодов привлекал к себе внимание одним только своим видом – более сотни все еще редких в наших широтах автомобилей Tesla собрались в столице и проехали парадом по улицам города. Эксклюзивный репортаж с "ТеслаПикникЧайка" представил портал HEvCarsUA.

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В рамках встречи был проведен самый большой автопробег электрокаров Tesla в Украине, маршрут которого стартовал от памятника основателям Киева и заканчивался на автодроме "Чайка".

Фото: фестиваль "ТеслаПикникЧайка" / HEvCarsUA

На гоночном треке владельцы "Тесла" устроили соревнования по дрэг-рейсингу на электрокарах, причем не только против одноклассников, но и авто других марок. Владелец Tesla Model S P85 решил показать эффектный дрифт и "нарезал бублики" пока у машины не лопнула шина.

Организаторы фестиваля позаботились о развлечениях, напитках и закусках, приготовили конкурсы с призами и другие развлечения, поэтому тихая тусовка електрокароводов превратилась в шумную вечеринку.

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