Этот остров является настоящим заповедником для старых машин. И пусть остальной мир вводит эконормы, запрещает дизели и переходит на электрокары. А на Кубе для автомобилей должна быть свобода! Вива ла Либертад!

Колоритный остров сохраняет целый пласт автомобильной эпохи прошлого. Нашли поклонники транспорта и кое-что родное, украинское на Острове Свободы. Несколько фото были опубликованы в паблик Fotografias del Transporte en Cuba.

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Куба является всемирным центром раритетных автомобилей. Так сложилось из-за того, что долгое время закон страны запрещал покупать или продавать новые автомобили. На острове не было ни одного автодилера. А поскольку кубинские правители дружили и с американцами, и с советской властью, и с японцами и другими авто-государствами, здесь можно встретить почти весь транспорт мира, выпущенный до 70-х годов.

В течение десятилетий новые машины покупались жителями острова крайне редко, покупатели – в основном дипломаты или чиновники высокого ранга. Также государство покупало пожарные машины, кареты скорой помощи и тому подобное.

Еще одной причиной массовой эксплуатации раритета на дорогах Кубы - низкая покупательная способность населения. Наконец, последней причиной для многолетней консервации машин при их постоянной эксплуатации является климат острова, в котором металл кузовов почти не ржавеет.

Фото: автомобили советское время на Кубе / Fotografias del Transporte en Cuba

Благодаря такому положению вещей остров и превратился в настоящий музей под открытым тропическим небом. Здесь на улицах просто огромное количество автомобилей, за которые многие коллекционеры готовы отдать огромные деньги.

Недавно запрет, по которой на острове сложилось такое необычное положение, была отменена. Возможно не скоро, но постепенно новые машины вытеснят с улиц острова музейные экспонаты.

В этой подборке можно увидеть автобус “ЛАЗ”, грузовики “КрАЗ”, “ГАЗ”, “ЗИЛ”, фургоны “РАФ” и “УАЗ”, легковые автомобили – “Волгу” и “Москвич”. Последний замаскировался под “Мерседес”, но хромированная радиаторная решетка никого не обманет.

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