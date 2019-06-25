Цей острів є справжнім заповідником для старих машин. І нехай решта світу вводить еконорми, забороняє дизелі та переходить на електрокари. А на Кубі для автомобілів має бути свобода! Віва ла лібертад!

Колоритний острів зберігає цілий пласт автомобільної епохи минулого. Знайшли шанувальники транспорту і дещо рідне, українське на Острові Свободи. Кілька фото були опубліковані у пабліку Fotografias del Transporte en Cuba.

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Куба є всесвітнім осередком раритетних автомобілів. Так склалось через те, що довгий час закон країни забороняв купувати або продавати нові автомобілі. На острові не було жодного автодилера. А оскільки кубинські правителі товаришували і з американцями, і з радянською владою, і з японцями та іншими авто-державами, тут можна зустріти майже увесь транспорт світу, випущений до 70-х років.

Протягом десятиліть нові машини купувалися жителями острова вкрай рідко, покупці – переважно дипломати або чиновники високого рангу. Також держава купувала пожежні машини, карети швидкої допомоги тощо.

Ще однією причиною масової експлуатації раритету на дорогах Куби – низька купівельна спроможність населення. Нарешті, останньою причиною для багаторічної консервації машин при їхній постійній експлуатації є клімат острову, в якому метал кузовів майже не іржавіє.

Фото: автомобілі радянських часів на Кубі / Fotografias del Transporte en Cuba

Завдяки такому стану речей острів і перетворився на справжній музей під відкритим тропічним небом. Тут на вулицях просто величезна кількість автомобілів, за які багато колекціонерів готові віддати шалені гроші.

Нещодавно заборона, через яку на острові склалося таке незвичайне положення, була скасована. Можливо не скоро, але поступово нові машини витіснять з вулиць острову музейні експонати.

У цій добірці можна побачити автобус ЛАЗ, вантажівки КрАЗ, ГАЗ, ЗіЛ, фургони РАФ та УАЗ, легкові авто – Волгу та Москвіч. Останній замаскувався під Мерседес, та хромована радіаторна решітка нікого не обдурить.

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