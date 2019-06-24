Рестомоди від Chelsea Truck Company дозволять не розлучатись з машиною, до якої прикипів серцем.

Автовиробники оновлюють свої моделі в середньому кожні три роки. Змінюється не лише вигляд машин, а й продуктивність, функціональність, рівень комфорту. І хоча Mercedes G-Class часто йде проти правил, за останні 20 років він істотно змінився, залишаючись при цьому таким же кубічним, як і раніше.

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Якщо форма “Геландевагена” практично не змінилась з часу його появи у 1979 році, то зміст помітно еволюціонував. Особливо за останні два десятиліття. Chelsea Truck Company обіцяє наділити Geländewagen, випущені після 1999 року, усім, що є в сучасних “Кубіках” 2018-2019 модельних років.

Рестомоди можуть мати лише окремі елементи сучасних машин чи бути повністю переробленими, включаючи заміну силової установки на новішу. Подібні конверсії лондонська фірма Chelsea Truck Company вже давно пропонує для британської класики – Land Rover, а також для старих моделей Jeep. Для нових позашляховиків тюнери також мають що запропонувати.



Ось так виглядає Mercedes-Benz G-Wagon G500 зразка 1999 року від Chelsea Truck Company. Вартість такої машини з пробігом у 96,5 тисяч кілометрів – 75 000 доларів.

Фото: Mercedes-Benz G500 від Chelsea Truck Company / Chelsea Truck Company

Для повноцінного фейсліфтингу рекомендується також замовити тюнінгові деталі від Kahn Design – ательє, власником якого є голова Chelsea Truck Company.

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