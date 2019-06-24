Рестомоды от Chelsea Truck Company позволят не расставаться с машиной, к которой прикипел сердцем.

Автопроизводители обновляют свои модели в среднем каждые три года. Меняется не только вид машин, но и производительность, функциональность, уровень комфорта. И хотя Mercedes G-Class часто идет против правил, за последние 20 лет он существенно изменился, оставаясь при этом таким же кубическим, как и раньше.

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Если форма “Геландевагена” практически не изменилась со времени его появления в 1979 году, то содержание заметно эволюционировало. Особенно за последние два десятилетия. Chelsea Truck Company обещает наделить Geländewagen, выпущенные после 1999 года, всем, что есть в современных “Кубиках” 2018-2019 модельных годов.

Рестомоды могут иметь только отдельные элементы современных машин или быть полностью переделанными, включая замену силовой установки на более новую. Подобные конверсии лондонская фирма Chelsea Truck Company уже давно предлагает для британской классики – Land Rover, а также для старых моделей Jeep. Для новых внедорожников тюнеры также имеют что предложить.

Вот так выглядит Mercedes-Benz G-Wagon G500 образца 1999 года от Chelsea Truck Company. Стоимость такой машины с пробегом в 96,5 тысяч километров – 75 000 долларов.

Фото: Mercedes-Benz G500 от Chelsea Truck Company / Chelsea Truck Company

Для полноценного фейслифтинга рекомендуется также заказать тюнинговые детали от Kahn Design-ателье, владельцем которого является глава Chelsea Truck Company.

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