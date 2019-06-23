Не стоит недооценивать детей и их пристрастие к сладкому.

Себастьян из города Блейн в Миннесоте украл внедорожник своего прадеда и поехал до ближайшей заправки, чтобы купить себе сладенького, хотя едва выглядывал изза руля.

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После всей этой истории Себастьяну, наверное, пришлось несладко. Но сам факт, что четырехлетнему мальчику удалось проехать на большом кроссовере Hyundai Santa Fe около 2,5 километров без происшествий и вернуться домой целым – уже чудо. Родителям придется лучше следить за малышом.

Когда журналист Fox9 спросил Себастьяна, что он собирался купить в лавке, тот ответил что ему хотелось полакомиться шоколадно-ореховыми конфетами Reese's и был бы удивлен тем, что можно хотеть каких-то других сладостей.

Большинство пути малыш преодолел по тихой улице жилого квартала частного сектора со скоростью не более 25 км/ч, на своем пути он сбил несколько столбиков для почтовых ящиков, и слегка задел крылом дерево. Далее ему пришлось проехать по оживленному проспекту в час пик. Чудом Себастьян благополучно добрался до места назначения и аккуратно, как мог, припарковал машину на стоянке возле АЗС. Но прежде, чем он успел выйти из машины, появился коп.

Не знаем, удалось ли Себастьяну в тот день полакомиться своими любимыми "Ризз", но на орехи он точно получил. А еще стал знаменитым. "Дело настолько серьезное, что мы могли бы сейчас говорить о похоронах. Обязательно буду закрывать отныне свои ключи подальше от малого", – заверил дедушка, а мать мальчика добавила, что сделает все, чтобы такого не случилось в будущем.

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