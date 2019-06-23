Не варто недооцінювати малюків та їхню пристрасть до солодкого.

Себастьян з міста Блейн у Міннесоті поцупив позашляховик свого прадіда та поїхав до найближчої заправки, аби купити собі солоденького, хоча ледь виглядав зза керма.

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Після усієї цієї історії Себастьяну, напевне, довелось несолодко. Але сам факт, що чотирирічному хлопчику вдалось проїхати на великому кросовері Hyundai Santa Fe близько 2,5 кілометрів без пригод та повернутись додому цілим – вже диво. Батькам доведеться краще стежити за малюком.

Коли журналіст Fox9 запитав Себастьяна, що він збирався купити в крамничці, той відповів що йому кортіло поласувати шоколадно-горіховими цукерками Reese’s і був ніби здивований тим, що можна хотіти якихось інших солодощів.



Більшість шляху малий подолав тихою вулицею житлового кварталу приватного сектору зі швидкістю не більше 25 км/год, на своєму шляху він збив кілька стовпчиків для поштових скриньок, та злегка зачепив крилом дерево. Далі йому довелось проїхати по жвавому проспекту у годину пік. Дивом Себастьян благополучно дістався місця призначення й акуратно, як міг, припаркував машину на стоянці біля АЗС. Та перш, ніж він встиг вийти з машини, нагодився коп.

Не знаємо, чи вдалось Себастьяну того дня поласувати своїми улюбленими “Різз”, та на горіхи він точно отримав. А ще став знаменитим. “Справа настільки серйозна, що ми могли б зараз говорити про похорони. Обов’язково замикатиму віднині свої ключі подалі від малого”, – запевнив дідусь, а матір хлопчика додала, що зробить усе, аби такого не трапилось у майбутньому.

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