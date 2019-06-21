Яких лише диваків не побачиш на дорозі. А для когось і сам можеш бути диваком.

Чи не кожен знає, що дальнобійники добре заробляють, однак мало хто уявляє, наскільки важкою та непередбачуваною може бути кожна поїздка. Труднощі є в кожній роботі, та давайте поглянемо і на те цікаве, з чим стикаються водії великих і малих вантажівок.

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Проблеми з дорогами і дурнями:

Не завжди дороги підходять для машин. Та не завжди й машини підходять для доріг.

Проблеми з колесами:

Часто вищеназвана проблема з дорогами і дурнями стає також причиною різноманітних негараздів з колесами.

Проблеми з вантажем:

Перевантаження, нерівномірне розміщення вантажу, неправильне кріплення, різкі маневри – так за мить можна втратити товару кілька десятків тисяч доларів. Та найкраще виглядає результат перевищення тиску в цистерні бетоновозу.

Немає проблем з вантажем:

Декому вдається розмістити і закріпити вантаж з ювелірною точністю. Саме тому вантажівка з камінням і синьою бочкою потрапила в обидві категорії – проблема точно є, але її ніби то й немає.

Креатив:

Творчий підхід – добре у всьому.



Життя в дорозі:

Чумаки проводили тижні й місяці в дорозі у своїх мандрівках за сіллю. Нинішні водії у цьому нічим від них не відрізняються.

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