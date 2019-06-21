Каких только чудаков не увидишь на дороге. А для кого-то и сам можешь быть чудаком.

Чуть ли не каждый знает, что дальнобойщики хорошо зарабатывают, однако мало кто представляет, насколько тяжелой и непредсказуемой может быть каждая поездка. Трудности есть в каждой работе, и давайте посмотрим и на то интересное, с чем сталкиваются водители больших и малых грузовиков.

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Проблемы с дорогами и дураками:

Не всегда дороги подходят для машин. Но не всегда и машины подходят для дорог.

Проблемы с колесами:

Часто вышеназванная проблема с дорогами и дураками становится также причиной различных проблем с колесами.

Проблемы с грузом:

Перегрузка, неравномерное размещение груза, неправильное крепление, резкие маневры – так через мгновение можно потерять товара на несколько десятков тысяч долларов. Но лучше всего выглядит результат превышения давления в цистерне бетоновоза.

Нет проблем с грузом:

Некоторым удается разместить и закрепить груз с ювелирной точностью. Именно поэтому грузовик с камнями и синей бочкой попал в обе категории – проблема точно есть, но ее будто бы и нет.

Креатив:

Творческий подход – хорошо во всем.

Жизнь в дороге:

Чумаки проводили недели и месяцы в дороге в своих странствиях за солью. Нынешние водители в этом ничем от них не отличаются.

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