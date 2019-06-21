Випадок стався поблизу одного з магазинів "Епіцентр" 20 червня.

На каналі “Київ Оперативний" соцмережі Фейсбук користувач виклав відео, в якому знайшов в замкненому автомобілі у спеку маленьку дитину. "Під'їжджаємо з дружиною до Епіцентру, що на вулиці Берковецькій 6д. А тут така картина - дитина сама в авто (Nissan AA8315KB) на сонці, у спеку, - пише користувач. - Викликали по гучномовцю цю безвідповідальну сімейку. Прийшла хвилин за 10 лише мати, батько залишився в магазині, навіть не хвилюючись, що щось могло статись з дитиною.

Викликав поліцію, щоб хоча би провели профілактичну бесіду чи сповістили відповідні органи опіки і піклування, щоб взяли цих горе-батьків на облік. На жаль, правоохоронці не приїхали, очікували хвилин 40 – 50.

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Прийшов батько дитини і каже: "А яка вам різниця що буде з дитиною, я ж не вашу дитину залишив...?" Коротше, неадекват повний. Хотілося проломити ту дурну маківку... Свідок, який сидів в авто навпроти, не побачив дитину одразу, але каже, що авто припаркувалося приблизно о 18:00, а ми приїхали приблизно в 18:40. Такі от батьки".



В одному з коментарів до відео написали, що Ювенальна поліція Святошинського району Києва вже займається цією справою, складено протокол, матеріали на горе-батьків будуть направлені в суд.

Даний злочин кваліфікується Кримінальним кодексом за статтею 135 "Залишення в небезпеці", яка передбачає обмеження або позбавлення волі до 2 років.

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