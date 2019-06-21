Случай произошел возле одного из магазинов "Эпицентр" 20 июня.

На канале "Киев Оперативный" соцсети Фейсбук пользователь выложил видео, в котором нашел в замкнутом автомобиле в жару маленького ребенка. "Подъезжаем с женой к Эпицентру, что на улице Берковецкой, 6д. А тут такая картина – ребенок сам в авто (Nissan AA8315KB) на солнце, в жару, – пишет пользователь. – Вызвали по громкоговорителю эту безответственную семейку. Пришла минут через10 только мать, отец остался в магазине, даже не волнуясь, что что-то могло произойти с ребенком.

Вызвал полицию, чтобы хотя бы провели профилактическую беседу или сообщили соответствующие органы опеки и попечительства, чтобы взяли этих горе-родителей на учет. К сожалению, правоохранители не приехали, ожидали минут 40 – 50.

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Пришел отец ребенка и говорит: "А какая вам разница что будет с ребенком, я же не вашего ребенка оставил...?" Короче, неадекват полный. Хотелось проломить ту глупую макушку... Свидетель, который сидел в авто напротив, не увидел ребенка сразу, но говорит, что авто припарковалось примерно в 18:00, а мы приехали примерно в 18:40. Такие вот родители".

В одном из комментариев к видео написали, что Ювенальная полиция Святошинского района Киева уже занимается этим делом, составлен протокол, материалы на горе-родителей будут направлены в суд.

Данное преступление квалифицируется Уголовным кодексом по статье 135 "Оставление в опасности", которая предусматривает лишение свободы до 2 лет.

Напомним, что делать водителю в жару.